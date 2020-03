View this post on Instagram

آرش؛ خواننده‌ی ایرانی، به سادگی به‌گونه‌ای که کودکان متوجه بشوند، به آن‌ها درباره ویروس کرونا آموزش می‌دهد. . به کودکان باید با بازی و آزمایش آموزش‌های لازم در مورد بهداشت و مراقبت‌های شخصی را ارائه داد. کودکان می‌توانند ناقل این ویروس باشند و باید آگاهی لازم در مورد آن را داشته باشند، مثل شستشوی صحیح دست‌ها، دست نزدن به صورت و دهان و چشم و بینی، نحوه‌ی صحیح سرفه و عطسه کردن و ... . #کرونا #کروناویروس #آرش #سلبریتی #کودکان #انجمن_بین_المللی_حمایت_از_کودکان #childrightstv @arashmusic