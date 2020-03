View this post on Instagram

. پس از انتشار ویدئویی از رفتار غیرمتعارف خبرنگار جوان سوئیسی که نقاط پرخطر شهر را لیس می‌زد تا به دیگران اثبات کند ویروس کرونا در شهر و کشورش نیست! حالا تصاویری از اقدام برخی شهروندان فرانسوی در لیس زدن میله‌ها علیه کرونا در فضای مجازی منتشر شده که واکنش‌های گسترده کاربران را نیز به همراه داشته است. . @bartarinha_news . #کرونا #لیس #فرانسه #کروناویروس #ویروسکرونا