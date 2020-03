View this post on Instagram

موسيقى بلا حدود في العلا مهد الحضارات بحفل “ليالي الموسيقى الفارسية” في ٥ مارس على مسرح مرايا ضمن موسم شتاء طنطورة! للحجز عبر الرابط في البايو #العلا #شتاء_طنطورة #ليالي_الموسيقى_الفارسية_بالعلا AlUla celebrates music without borders with “Persian Music Nights” on the 5th of March at Maraya Concert Hall during Winter at Tantora! For ticket booking link in the bio. #AlUla #WinterAtTantora #Persian_Music_Nights_AlUla #Musicwithoutborders