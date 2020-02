فرصت طلبی و سرقت از مردم به بهانه تست کرونا و کمک برای جلوگیری از ابتلا به کروناویروس +عکس

View this post on Instagram

🚨🚨متاسفانه عده ای شیاد و کلاهبردار به اتفاق چند خانم مجهز به ماسک و دستکش به بهانه تست کرونا با نامه جعلی از وزارت بهداشت به ساختمانهای مسکونی مراجعه میکنند و بشکل غافلگیرانه با مواد بیهوشی ساکنین را بیهوش و اقلام ارزنده را به سرقت میبرند.😑😔 . . ✍زهرا کشوری/خبرنگار