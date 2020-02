درخواست بستن مرز ایران توسط مردم ترکیه و عراق، ترند شبکه های اجتماعی +عکس

View this post on Instagram

. ‏مردم ترکیه خواهان بسته شدن مرزهاشون‌ با ایران هستن و این هشتگ به دومین ترند توییتر در ترکیه تبدیل شده عراق و کویت هم مرزهای زمینی و هواشون با ایران رو بستن و چین هم پروازهاش به ایران رو لغو کرده . ▫️ ▫️ Twitter-------》》》توئیتر فارسی🕊 #ترکیه #ویروس_کرونا #کرونا #بیماری #مریضی #ایران