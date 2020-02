جوان ایرانی در حال خدمت رسانی در ووهان چین +ویدئو

View this post on Instagram

@janjaligap_mowj ‎جوان خبرساز در ووهان چین #ایذه‌‌ای است . ‎امروز خبری جالب تیتر رسانه‌های داخلی و خارجی شد . ‎یک شهروند #ایرانی برای ارائه خدماتی تهیه و آماده‌سازی قهوه و ارسال به تیم پزشکی داوطلبانه در شهر ووهان ماند و حاضر به بازگشت به ایران نشد. . ‎این جوان #سیناکرمی اهل #ایذه حدود ٢سال است که در #ووهان #چین اقامت دارد.