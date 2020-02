واکنش کاربران نسبت به عذرخواهی وزیر جوان برای انتشار لباس فضانوردی ایرانی +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

🔺عذرخواهی آذری جهرمی برای انتشار تصویر لباس فضانوردی 🔹انتشار تصویر لباس فضانوردی توسط آذری جهرمی واکنش‌های منفی به دنبال داشت 🔹وزیر ارتباطات در این خصوص اعلام کرد: خطای غیر قابل انکاری از سوی تیم تبلیغاتی ما در انتخاب تصویر لباس فضانوردان رخ داد که لازم می‌دانم بدون لکنت از مردم و دانشمندان حوزه فضایی عذرخواهی کنم 🔹آن پست را حذف خواهم کرد/ @meluderam @meluderam #جهرمی#لباس_فضانوردی