جنجال نمایش سیاسی و عجیب کودکان یک مدرسه ایرانی +ویدئو

. نمایش و بازتولید مناسبات سیاسی در سنین کودکی احتمالا تاثیر مثبتی بر قوه خلاقه و پرورش افراد نخواهد داشت. شاید در گردهمایی‌های خیابانی و با نقش‌آفرینی افراد بزرگسال این گونه اقدامات پذیرفتنی باشد اما با این مختصات قطعا نه. . @bartarinha_news . #نمایش #مدرسه #سیاست #آمریکا #ایران #دانش_آموز