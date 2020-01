لطفا برف نخورید +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

ْ آيا برف قابل خوردنه؟ 🤔❄️ . برفى كه بر روى سطح زمين نشسته است ميتواند حاوى ناپاكى، برف ذوب شده، موى بدن حيوانات، باكترى يا حتى فضولات حيوانى يا انسانى باشد! . حتى برف تازه اى كه از آسمان ميبارد درصورتيكه هوا آلوده باشد، قابل خوردن نيست. . به هيچ وجه برف زرد رنگ يا مايل به صورتى و برفِ تازه اى كه روى خاك نشسته را نخوريد! . برف قابليت جذب تركيبات شميايى را هم بر روى سطح زمين و هم در آسمان داراست. دود سيگار يا هر آلاينده صنعتى، گازهاى موجود در هوا، تركيبات شيميايى كشاورزى موجود در هوا از موارد آلاينده برف قبل از رسيدن به سطح زمين هستند. . برفِ پاك و تميز بسيار وابسته به محل زندگى شماست. ماداميكه برفِ تازه عارى از هرگونه آلاينده ى ذكر شده باشد، خوردنش ايمن خواهد بود و دلپذير😃👍❄️ . . . <<لطفاً آبـفام را به دوستان خود معرفى كنيد🙏>> _____________________________ Is snow safe to eat?🤔❄️ . . . . #aabfam_ir #geologist #geology #weather #snow #eatingsnow #snowtoeat #pollution #polluted _____________________________ #آبفام #زمينشناس #زمينشناسى #هواشناس #هواشناسى #هوا #برف #خوردن_برف #برف #برف_خوردن . ▃▃▃▃▃▃▃▃ ‏‎آبـــــفـــــام ▃▃▃▃▃▃▃▃ ‏📸📝©aabfam® ‏🆔 @aabfam ‏@aabfam ‏@aabfam