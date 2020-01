اختصاص یافتن صفحه اول نشریه کانادایی به قربانیان ایرانی +عکس

به گزارش اسپوتنیک، نشریه کانادایی گلوب اند میل در صفحه اول خود با قرار دادن عکس قربانیان هواپیمای اکراینی، ابراز همدردی خود را با خانواده‌های داغدار اعلام کرد.

گفته شده است که گلوب اند میل (The Globe and Mail) یک روزنامه کانادایی است که در سطح کشوری توزیع می‌شود. مقر آن در تورنتو قرار دارد و در شش تا از شهرهای کشور به چاپ می‌رسد و هفته‌ای حدود ۱ میلیون خواننده دارد. این مجله، پرتیراژترین روزنامه ملی و دومین روزنامه از نظر تعداد تیراژ روزانه پس از تورنتو استار است. The Globe and Mail توسط برخی به عنوان روزنامه ملی کانادا به حساب آورده‌اند.

بسیاری از کاربران ضمن ابراز تاسف از اتفاق پیش آمده عنوان کردند که آنها بسیار حیف شدند و قربانی خطای انسانی شدند.

به گفته بسیاری از کاربران، ضمن تشکر از ابراز همدردی، عنوان کردند که هیچ کدام از این همدردی ها، داغ خانواده های داغدار قربانیان را تسلی نمی دهد.