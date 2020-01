تلاوت آیات قرآن با صوت زیبای خواننده زن آمریکایی +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

شگفتی و سورپرایز سال 2020 رقم خورد ! این خانوم #جنیفر_گروت، مدل و #خواننده سرشناس #آمریکایی هستند که جدیدا #مسلمان و #محجبه شده است و با این #قرائت زیبا از آیات ۲۸۵ و ۲۸۶ #سوره_بقره، کل جهان را در حیرت و شگفتی فرو برد ! توصیه می کنم هرکار مهمی دارید کنار بگذارید و این ۳دقیقه #قرآن خواندن این خانوم رو گوش کنید ! واقعا تاکنون صدایی به این زیبایی نشنیده بودم ! حتی اگر صد سال در آمریکا تبلیغ #دین #اسلام کنیم، اندازه دیدن و پخش این کلیپ تاثیرگذار نخواهد بود ! @noghtechin12 ‎ @jennifer_grout_official #نقطه_چين #noghtechin12