حال و هوای کریسمس درخانه گوچی +ویدئو

View this post on Instagram

Thank you all for the beautiful birthday wishes from all around the world. I’m so so very blessed to have you all in my life. And a very especial thanks to my love @rgucci16 for everything you’ve done for me. Also my beautiful family and my parents in law ♥️ ممنونم از تمام پیغام های تبریک تولد ۲۹ سالگی من. من خیلی خوشبختم از داشتن شما عزیزانم در زندگیم. براتون آرزوی آرامشی بی حد و اندازه دارم و خوشحالی های از ته دل ... ممنونم از همسرم ، پسرم، خانواده عزیزم و پدر و مادر همسرم به خاطر تمام خوبی ها محبت های بی دریغشون (و کیک تولد خیلی خوشمزشون😋) ه