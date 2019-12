ماجرای عکس های منتشر شده هنرمند محبوب +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

نظرتون در مورد مدیری؟؟ از شب گذشته تصاویری از مهران مدیری در شهر #پاریس در فضای مجازی پخش شده است تصاویری که اولین بار در سال 2018 در صفحه توئیتر شخصی به نام شکفته منتشر شده بود ولی حال پس از پخش‌ اولین قسمت از سری جدید دورهمی و انتقادات تند به دولت ، این تصاویر مجدد در فضای مجازی پخش شده است درباره همین اتفاق، #حسین_لامعی در کانال سینمایی کات نوشت : مهران مدیری در اولین قسمت از فصل جدید برنامه‌ی «دورهمی» با لحنی #طنز اما تند و گزنده، #دولت و شخص #حسن_روحانی را زیر سوال برد و آن‌ها در ماجرای #گرانی #بنزین و نوع اطلاع‌رسانی در این زمینه #بی‌کفایت نشان داد. از فردای پخش آن برنامه، رسانه‌های دولتی شروع به حملات زنجیره‌ای به مهران مدیری کردند تا آنجا که در یک روز سه روزنامه‌ی حامیِ دولت، صراحتا مدیری را پولکی نامیدند و حتی کاریکاتوریست‌های دولتی جهت تخریب مدیری #کاریکاتور منتشر کردند. حال در اقدامی غیرمنتظره، عکس‌های قدیمی از مهران مدیری در فضای سایبری منتشر شده که گویی مال سال‌ها قبل در پاریس است. عکس‌هایی که هیچ ویژگی عجیب و منفی در خود ندارد و تنها نشان می‌دهد مدیری در خیابان در کنار زنی پوشیده ایستاده است. همین و بس! کسانی که عکس را منتشر کرده‌اند اما با آب و تاب و شلوغ‌کاری در صدد این بودند که بگویند آن دختر، دوست‌دختر مدیری است و این حرفها! معلوم است آقایان هیچ آتویی از مدیری تا به این لحظه در دست ندارند که دست به دامان این مدل کارهای کودکانه و خنده‌دار و احمقانه شدند‌. اگر در این سال‌ها چیزی بیش از این در دست مخالفان مدیری بود، تا به حال در همه‌‌جا منتشر و تکثیر گشته بود و چشم و گوش همه رل کور و کر می‌کردند. باری، مهران مدیری باید بداند که راه خود را در قسمت اول برنامه‌ی فصل جدید «دورهمی» بسیار درست رفته است که عده‌ای را اینگونه «چزانده» که دست به دامان چنین رفتاری شده‌اند. مدیری باید صادق‌تر و نترس‌تر و وسیع‌تر از قبل، انتقادات رادیکال خود از مسئولان و مدیران را در «دورهمی» ادامه دهد که گوشی دست آقایان بیاید و بدانند که دیگر دوره و زمانه‌ی اینگونه هجمه‌ها و منتشر کردن این مدل عکس‌ها گذشته. مدیری، امروز بیش از همیشه در چشم مردم عزیز است و باید رادیکال‌تر از قبل، پاسخ اعتمادی که مردم به او کرده‌اند را به درستی دهد. . . #مدیری #مهران_مدیری #دوست_دختر #دورهمی #جنجالی #حاشیه