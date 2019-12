View this post on Instagram

. دود کباب در آسمان شهر خرم آباد این دودی که در آسمان شهر خرم آباد می‌بینید، ناشی از آلودگی نیست! امشب به مناسب شب یلدا(شو چله)، مردم خرم آباد بساط کباب گوسفند به راه انداخته‌اند! پخت کباب گوسفندی در شب یلدا از سنت‌های دیرینه مردم لرستان است #یلدا #یلدا🍉 #شب_یلدا #شب_یلدا🍉 #yalda #yaldanight #yaldanight🍉🍉🍉🍉🍉🍎🍎🍎🌙🌙🌙🌙⛄☔⛄⛄💗💗💗