. عبدالرضا داوری؛ مشاور احمدی‌نژاد که در ارتباط با پرونده آمدنیوز هم‌اکنون در زندان است وکیل خود را برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس به فرمانداری فرستاد +شعارهای عجیب مشاور احمدی‌نژاد!! لغو حجاب اجباری، لغو خدمت اجباری، لغو فیلترینگ و ... . . توئیت ( Twitt)---》》توئیتر فارسی🕊 ➖➖➖➖➖➖➖ 💎🌹کانال تلگرامی توئیت فارسی رو دنبال کنید🌹💎 🆔 Telegram.me/Twiit_Farsi 👈‌ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖