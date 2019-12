جوان دیپورت شده ایرانی به آغوش خانواده بازگشت +عکس

View this post on Instagram

. سفارت کشورمان در کابل در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است: "با پیگیری‌های به‌عمل آمده آقای حامد آس، جوان ناشنوای ایرانی به آغوش خانواده بازگشت. لازم به ذکر است؛ با پیگیری‌های به عمل آمده توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کابل و هرات، حامد آس، جوان ناشنوای ایرانی که در تاریخ ۹۸/۸/۲۸ به دلیل نداشتن مدارک هویتی و اختلال حواس از ایران وارد مرز افغانستان شده بود، در تاریخ ۹۸/۹/۱۴ در منطقه نیمروز افغانستان شناسایی و جهت استرداد به جمهوری اسلامی ایران در اختیار سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات قرار گرفته بود.