ربات ویژه پلیس در چین +عکس، ویدئو

🎥 آغاز به کار #ربات_پلیس در #چین روبات پلیس با نام شیائو آن برای اولین بار کار خود را در تعطیلات روز کارگر در شهر فوژو واقع در شرق چین آغاز کرد 🆔 @ParsiKhabarEngland