. . ⭕️ #زباله_گردی کودکان در سطح شهر ممنوع شد . 🔸«مسعودی فرید» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: . 🔹 زباله گردی کودکان ممنوع و پیمانکاران شهرداری موظف به انجام این کار در سطح شهر شدند. . 🔹 ۸۵ درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند که باید سفارت‌های مربوطه از این کودکان حمایت کند. . #باشگاه_خبرنگاران_جوان