چگونه درست بنزین بزنیم +ویدئو، عکس

. درست بنزین بزنید بنزین‌تان نسوزد . پس از پایان سوخت‌گیری خودرو، بلافاصله کارت سوخت خود را خارج نکنید زیرا در این صورت در هر مرحله تقریبا ۱/۵ تا ۲ لیتر از سهمیه سوخت شما کم می‌شود. . پس از سوخت‌گیری: . ۱. نازل را در جای خود قرار دهید. ۲. دکمه خروج روی دستگاه پمپ بنزین را بزنید. ۳. پس از چند ثانیه و موقعی که مقدار سهمیه بنزین شما در نمایشگر دستگاه پمپ بنزین نشان داده شد، کارت سوخت خود را خارج کنید. . . . . . #نفت_آنلاین#بنزین#کارت_سوخت