. محمد رشنونژاد، عضو سابق تیم ملی جودوی ایران که در هلند پناهنده شده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گفت، قصد دارد برای مسابقات گرندپری به اسرائيل برود. . او می‌گوید، می‌خواهد اولین ورزشکار ایرانی باشد که در اسرائيل مسابقه می‌دهد تا به دنیا ثابت کند که "ورزش از سیاست جداست." . رشنونژاد که در مسابقات نوجوانان جهان به میزبانی آمریکا نماینده ایران بود و طبق قرعه باید با حریف اسرائيلی مسابقه می‌داد می‌گوید، بی‌آنکه مصدوم شود به دستور سرپرست تیم ایران برای ارائه گواهی پزشکی با آمبولانس روانه بیمارستان شده بود. #محمد_رشنو_نژاد #جودو @rashno_mohammad