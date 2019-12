گریه های بی صدای پدر آی تی ایران +ویدئو

View this post on Instagram

گریه های پروفسور جلالی "پدر آی تی ایران" و فوق دکترای برق از آمریکا در مورد محدودیتهای اینترنتی کشور و ترس مسئولین از اینترنت #افتخار_شاهرود #فیلترینگ_تلگرام #جارچی_شاهرود #شاهرود_۹۷ #پروفسور_جلالی #آی_تی #اینترنت