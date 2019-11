واکنش عجیب سازمان حفاظت محیط زیست: شکار کنید اما پنهانی +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

.... . کیومرث کلانتری که سال گذشته در توجیه صدور مجوز شکار ۲۰۰ هزار پرنده در استان تهران گفته بود غرایز شکارچیان باید ارضا شود حالا در واکنش به فیلم شکار کل در استان یزد می‌گوید: شکار با مجوز سازمان محیط زیست انجام شده اما انتشار فیلم و عکس از آن ممنوع است!