...... . 🔵عرضه گوشت 'لاکچری' در تهران، مسئولان: سودجویی وعوام‌فریبی است این گوشت بنا بر تعریف عرضه‌کنندگان، گوشت گوساله‌هایی است که "فقط شیر خورده و به آنها علوفه داده نشده است." داستان به اینجا ختم نمی‌شود، بنا به ادعای فروشندگان، عضلات این گوساله‌ها ماساژ داده شده تا گوشت آنها نرم و ترد باشد