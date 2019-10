سیارک عامل اصلی انقراض دایناسورها بوده است

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان با بررسی پوسته های آهکی فورامینیفرا جلبک تک سلولی، دریافتند که محیط اسیدی موجود در اقیانوس به طور ناگهانی تغییر کرده است و این پس از سقوط شهاب سنگ ها اتفاق افتاده است.

هیچ فوران آتشفشانی نمی تواند منجر به چنین عواقبی شود. نتایج این تحقیق در ژورنال Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است.

حدود 65 میلیون سال پیش، در مرز دوره کرتاسه و پالئوژن، یک حادثه فاجعه بار رخ داد که باعث انقراض گسترده شد. در نتیجه این رویداد، دایناسورها و بسیاری از موجودات دریایی و زمینی تا 75 درصد از کل گونه های جانوری از چهره زمین ناپدید شدند. اکثر دانشمندان بر این باورند که علت فاجعه جهانی محیط زیست سقوط یک سیارک به اندازه 10 کیلومتر است که منجر به تشکیل دهانه باستانی به قطر حدود 180 کیلومتر و عمق اولیه 17-20 کیلومتر در شبه جزیره یوکاتان شده است.

با این حال، نظریاتی وجود دارد که اکوسیستمها حتی قبل از برخورد تضعیف شده بودند و تخریب آنها به تدریج رخ داده است. فعالیت آتشفشانی در انتهای کرتاسه به عنوان علت ذکر شده است.

دانشمندان علوم زمین به رهبری مایکل هنهان از مرکز علوم زمین پوتسدام هلمولتز آلمان تصمیم گرفتند که دلیل واقعی کاهش تنوع زیستی در مرز کرتاسه و پالئوژن را بررسی کنند.