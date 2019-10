باورهای نادرست در مورد نحوه انتقال ویروس اچ آی وی +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

تنها راه مراقبت از سلامت خود، کسب اطلاعات صحیح در مورد سلامت و انواع بیماری هاست. با شناخت درست بیماری ها می توان زندگی طولانی تر و سالم تری داشت. اطلاعات علمی و مستند را در این صفحه دنبال کنید. #ایدز_را_جدی_بگیریم #ایدز_را_بشناسیم #hiv #aids #aidsawareness