کنایه کارشناس مذهبی تلویزیون خطاب به معاون اول رئیس جمهور +ویدئو

View this post on Instagram

@mowjonline #اسحاق_جهانگیری #معاون_اول #حسن_روحانی در #دولت_تدبیروامید گفته دولت قصد ندارد دست در #جیب_مردم بکنه ( یعنی قبلا دست میکرده؟!) کارشناس سمت خدا به سمت جهانگیری واکنش نشون داده چه واکنشی! فالو کنید بهتر شویم @mowjonline @mowjonline #موج_آنلاین #mowjonlin#جهانگیری