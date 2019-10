نقاط مجهز به اینترنت بی سیم در پیاده روی اربعین +ویدئو

View this post on Instagram

. نقاط مجهز به وای فای رایگان در پیاده روی اربعین: موکب حضرت زهرا (نجف، ثوره العشرين، ابتدای مسیر) مسجد و مقبره الحكيم (نجف، زیر پل ثوره العشرين اول مسير) عمود ٢٠٢ موكب امام خميني عمود ٢٨٦ موكب امام رضا عمود ٣٠٩ عمود ٤٦٠ موكب احباب الزهرا عمود. ٥٤٨ عمود ٧٠٧ موكب امام رضا عمود ٨٢٨ موكب صاحب الزمان عمود ٩٥٣ موكب شهيد الله عمود ١١٢٠ موكب خدام الحسين عمود ١٢٢٢ #الحسین_یجمعنا