بازخوانی آهنگ خاطره انگیز علی کوچولو +ویدئو

اين ويدئو بازخوانى ترانه خاطره انگيز تيتراژ مجموعه على كوچولوست.مرا ياد خاطره آدم هاى آن انداخت از #اميداهنگر كه به قهر مهاجرت كرد تا #فرزانه_كابلى كه ممنوع الكار است.به ياد #بابك_بيات كه سرطان لعنتى از پا درآوردش تا#فهيمه_راستكار كه آلزايمر خاطره هايش را به فراموشى سپرد.اما بگذاريد از آينده بگويم و از بچه هايي كه اميدمان به آنهاست....روزكودك بر همه بچه هاى ايران و جهان مبارك.#روزكودك #ايران#اميرحسين_قهرايى#على_كوچولو