. دبیرِ کارگروه آموزشِ دیده‌بان عدالت وشفافیت در مصاحبه ای با روزنامه‌ی همشهری گفت: قانونی داریم که می‌گوید‌ اتباع همسایه خارجی به‌ویژه اتباع افغانستان با پرداخت پول می‌توانند در هر یک دانشگاه‌های کشور در رشته پزشکی درس بخوانند! گزارش‌هایی به‌دست رسیده که برخی به واسطه این قانون تغییر تابعیت داده و یا به‌دنبال تغییر تابعیت خود هستند؛ یعنی دانش‌آموز ایرانی حاضر می‌شود تابعیت ایرانی خود را زیر پا بگذارد تا با این قانون بتواند اتیکت پزشکی را برای خود خریداری کند. . @bartarinha_news . #اتباع_خارجی #دانشگاه #پزشکی #تابعیت_ایرانی #رشته_پزشکی #دانش_آموز_ایرانی