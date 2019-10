بدشانسی های تاریخی تام مجسمه می شود +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

ابتکاری جالب از هنرمند ژاپنی تاکو اینوی Taku Inoue ساخت #مجسمه هایی فوق العاده از حالتهای له شدن و #دفرمه شدنهای اغراق آمیز #تام کت در سری #کلاسیک های #تام_و_جری ورق بزنید #Japanese #artist #TakuInoue has created a #series of #hilarious #sculptures of the #beleaguered #TomCat from the classic #TomandJerry #cartoons. Each episode involved #Tom chasing after #Jerry in the most unusual ways that would leave the poor housecat feeling out of sorts. Inoue has captured how these odd chases affected Tom physically.