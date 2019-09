نکات حیاتی در هنگام ترکیدن لاستیک خودرو +عکس

View this post on Instagram

اگر#تایر خودرویتان#ترکید#ترمز نکنید در اغلب لحظات#ترسناک#رانندگی،مانند#ترکیدن_لاستیک،اغلب بدترین کار#کوبیدن روی#پدال_ترمز است.تصور کنید که با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت در حرکت هستید و ناگهان صدای#ترکیدن_تایر را می شنوید.خودرویتان تکانی می خورد انگار که روی یک#مین#کوچک رفته باشد و بعد به نظر می رسد خیلی زود کنترلش از دست شما خارج می شود. اگر از#غریزه پیروی کنید احتمالا#ترمز می کنید،اما غریزه در این مورد اشتباه می گوید.تایر ترکیده به بند کفشی می ماند که زیر پا گیر می کند و شما را به زمین می زند؛بنابراین ترمز کردن در آن#سرعت،یعنی چپ شدن#خودرو،غلت خوردن آن و برخورد با خودروهای دیگر. درست آن است کاری را کنید که شاید دیوانگی به نظر برسد:فشردن#پدال_گاز،اما نه با شدت،تنها دو یا سه بار، به صورت مقطع و نه چندان با فشار.خودرو کم کم مهار می شود و بعد فرصت دارید#با_احتیاط آن را به کناری بکشید.اگر#خوش_شانس باشید تایر ترکیده خود خودرو را متوقف می کند و نیازی به مهارت های#بدلکاری نیست. بفرست برای بقیه شاید جون یک نفر رو نجات دادی...