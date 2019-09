View this post on Instagram

🎥. ربات نخی؛ راه‌حلی برای باز کردن انسداد رگ‌های مغزی . گروهی از دانشمندان در تلاشند تا با کمک رباتی بسیار نازک شبیه به نخ، راه‌حلی برای گشودن انسداد رگ‌های مغزی در بیمارانی که دچار سکته مغزی شده‌اند، پیدا کنند. این ربات هنوز در مراحل آزمایشی است و تا کنون نتایج رضایت‌بخشی داشته است.