استفاده ابزاری از سهمیه جانبازی، راهکار جدید قبولی در کنکور +ویدئو، عکس

#عجیب_ولی_واقعی چجوری خیلی راحت میشه رشته پزشکی سراسری قبول شد؟؟؟ فردی جانباز که درصد قابل قبولی "جانبازی" داره پاشده از چهارتا دختر داوطلب کنکور ، نفری خدا میلیون تومن گرفته وهر چهار تاشونو عقد دائم کرده ! به این ترتیب این چهار تا دختر ، شدن:《همسر جانباز》 تا جائیکه قوانین سازمان سنجش هم اجازه میداده از سهمیه‌کنکور "همسر جانباز" بودنشون استفاده کردن !! بعد از اعلام نتایج کنکور هم طلاق می‌گیرن و میرن سراغ درس و مشق‌شون!! و چون هیچ عمل زناشویی بین‌شون صورت نگرفته،قانوناً میتونن شناسنامه‌ی المثنی بگیرن که هیچ اسمی درش نوشته نشده !! به همین راحتی ، و به همین خوشمزگی!!😎😊😏 همونطور که می‌بینید دنیا هنوز قشنگی‌هاشو داره !به شرط اینکه چشمای خوشگل‌تونو روی زیبائی‌های دنیا نبندید !! بعضی از ایرانی ها شیطان رو هم درس میدهند