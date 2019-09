حضور دانشجوی قلابی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

ویدئوعبارت ماجرای عجیب مریم مقتدری؛ دانشجوی قلابی دندانپزشکی شهید بهشتی I از شاگرد اول شدن در کلاس تا حضور بعنوان نخبه در صداوسیما عبارت را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید... Www.ebaarat.ir #عبارت #سایت_عبارت #مریم_مقتدری #دانشگاه_بهشتی #دانشجوی_قلابی #دانشجوی_قلابی_دندانپزشکی #حواشی #ویدئو_جالب #اخبار #اخبار_سلامت #ویدئوعبارت #وزارت_بهداشت #وزارت_علوم