واکنش مخاطبان تلویزیون نسبت به گریم کاراکتر سریال ایرانی +ویدئو، عکس

ستایش جوان نشده به آرامش رسیده است . پاسخ تهیه‌کننده «ستایش» به منتقدان گریم نرگس محمدی:ستایش جوان نشده، به آرامش رسیده است! . . آرمان زرین‌کوب تهیه‌کننده سریال «ستایش» درباره انتقادات نسبت به چهره پردازی نرگس محمدی بازیگر نقش اصلی این مجموعه در فصل سوم گفت: من نمی‌دانم منظور این افراد برای انتقاد از گریم ستایش چیست، چون به نظر ما این گریم خیلی باورپذیر است. . . شما می‌گویید در فصل سه ستایش خیلی جوان شده است و من می‌گویم اینگونه نیست او صاحب انگیزه و آرامش شده که دلایل این ماجرا هم به لحاظ تحلیل شخصیت و واکاوی شخصیت نسبت به موقعیتی است که در آن قرار گرفته است. . . این انتقادها پیش از این، نسبت به فصل دوم هم وجود داشت. «ستایش ۲» هم که شروع شد عده‌ای گفتند چرا ستایش پیر نشده و با یک عینک چهره‌اش تغییر کرد، اما اگر به اطراف خود نگاه کنید خانم ۴۰ ساله پیر نیست که بخواهیم او را پیر کنیم و به صورتش چروک اضافه کنیم/مهر @khabargozarisaba