ممنوعیت شنا در دریای خزر تا اطلاع ثانوی +عکس

View this post on Instagram

. ⭕️شنا در #دریای_خزر ممنوع شد . مدیرکل هواشناسی #مازندران: از ظهر شنبه 30 شهریور به‌تدریج با شمالی‌شدن جریانات سطح زمین و عبور موج از تراز میانی جو، شاهد وزش باد شدید در فراساحل و سواحل استان خواهیم بود که در نتیجه آن دریا از سمت غرب موّاج و طوفانی می‌شود و این وضعیت تا روز چهارشنبه سوم مهرماه در مازندران ادامه دارد. بیشینه ارتفاع موج در اوج فعالیت سیستم در یکشنبه سی و یکم شهریورماه تا 4.0 متر برآورد می‌شود #باشگاه_خبرنگاران_جوان