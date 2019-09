View this post on Instagram

‼️ #نان هایی با طعم خاک ! اختلاط ۷۰۰ هزار تن سنگ و خاک با گندم نانوایی‌ها . 🔹 #فساد گسترده‌ در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است 🔹 سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات شن و خاک وارد پروسه خرید و فروش گندم می‌شود 🔹 متاسفانه یک سیستم مافیایی گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است 🔹بر اساس اسنادی که به دست رسیده، هر ساله بخشی از گندم خریداری شده از کشاورزان مخلوط به ضایعاتی همچون سنگ، شن و خاک است که طبق برآورد انجام شده وزن این ضایعات حدود 700 هزار تن در سال است که رقمی بیش از 1200 میلیارد تومان می شود. به عبارتی به دلیل عدم رعایت برخی استانداردها دولت سالانه 1200 میلیارد تومان خرج خرید سنگ و خاک می کند که ظاهراً بخش عمده این پول هم به جیب دلالان فروش گندم و نه کشاورزان می رود. 🔰🔰🔰 @news365.days . . #نان #آشپزي #كلاه_برداري #دولت #روحاني