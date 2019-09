شهرزاد مهمان روس ها می شود!

View this post on Instagram

. نمایش سریال #شهرزاد در تلویزیون روسیه در چارچوب توسعه همکاری های هنری و سینمایی ایران و روسیه، سریال ایرانی "شهرزاد" از اول مهرماه در شبکه کولتورا تلویزیون دولتی روسیه به نمایش در می آید. شبکه کولتورا گرایشی فرهنگی-تاریخی دارد و به همین دلیل سریال شهرزاد مورد توجه این کانال قرار گرفت. پیش از این تعدادی از فیلم های سینمایی ایران در روسیه به نمایش در آمده بودند اما شهرزاد نخستین سریال ایرانی است که علاقمندان روس فرصت تماشای آن از تلویزیون این کشور را خواهند داشت. #مهدی_سنایی #سنایی