به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه اینترنتی ریدوس، دانشمندان چینی لیستی از ترانه‌هایی که به رفتار خطرناک رانندگان در جاده منجر می‌شود، گردآوری کرده‌اند.

برای انجام این کار محققان رفتار رانندگانی که در حین رانندگی به موسیقی راک و یا موسیقی سبک گوش می‌دهند و یا بدون موسیقی رانندگی می‌کنند را تحلیل کردند.

بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که عاشقان سبک موسیقی سنگین اغلب شیوه رانندگی سریع را ترجیح می دهند و سرعت رانندگی آنها 8 کیلومتر در ساعت بیشتر از حد متوسط است.

از لیست آهنگ‌های محبوب در سرویس صوتی آنلاین Spotify ، خطرناک ترین آهنگ در حین رانندگی " American Idiot" گروه پانک Green Day شناخته شد. در همان ردیف نیز آهنگ " Party In The USA" از مایلی سایرس و " Born to Run" از بروس اسپرینگستین قرار گرفتند.

در عین حال آهنگ " Stairway to Heaven" از گروه " Led Zeppelin" به عنوان بی ضررترین آهنگ برای رانندگان معرفی شد.