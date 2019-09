قبرستانی از کوله پشتی ها در نیویورک، ایده جالب یونیسف +عکس

View this post on Instagram

عکس-یونیسف توجه‌ افکار عمومی را جلب می‌کند یک چینش خیره‌کننده و تاثیرگذار که یونیسف می‌خواهد با آن توجه‌ افکار عمومی را جلب کند: ۳۷۵۸ کوله‌پشتی مدرسه مقابل دفتر اصلی یونیسف در نیویورک روی زمین چیده شده‌اند، هر کوله‌پشتی برای یک کودکی که سال گذشته در درگیری‌های سراسر جهان جانش را از دست داده است. این نمایشگاه به دلیل برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیمه ماه سپتامبر برگزار شده است. #UNICEF #UNICEFIRAN #هیچ_جنگی_به_نفع_هیچ_مردمی_نیست