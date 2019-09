View this post on Instagram

. رویداد۲۴ : با نزدیک شدن به فصل درس و مدرسه، تهیه لوازم‌التحریر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین و دانش‌آموزان شده است؛ آن‌ها می‌گویند مشق نوشتن فرزندانشان هم پدیده‌ای لاکچری شده، زیرا دفتر مشقی که تا به حال با قیمت ۵ هزار تومان می‌خریدند اکنون ۲۰ هزار تومان شده است! هفته پیش رویداد۲۴ در گزارشی به مشکلات تهیه لوازم التحریر پرداخت و به نقل از موسی فرزانیان رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران خبر داد که قرار است ۱۰ تا ۱۵ میلیون جلد دفتر ۵۰ برگ دولتی با قیمت زیر ۲ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شود. با این حال این وعده وفا نشده و مشاهدات خبرنگار رویداد۲۴ از بازار لوازم التحریر نشان می‌دهد خانواده‌ها مجبورند اقلام مورد نیاز خود را با همان قیمت نجومی خریداری کنند. فروشندگان لوازم التحریر می‌گویند امسال نسبت به سال گذشته مشتری بسیار کم شده و همین تعداد کم هم جزئی خرید می‌کنند و به ندرت افراد به تعداد زیاد دفتر می‌خرند زیرا وسع اقتصادی خانواده‌ها نمی‌رسد و مردم دیگر برای پایان یا اواسط سال تحصیلی خرید نمی‌کنند و اکثرا می‌توانند در حد یک ماه اول سال تحصیلی فرزندانشان لوازم‌التحریر را تهیه کنند