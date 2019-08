درخواست دختر تالشی از گردشگران +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ بزرگترین ﭼـﺎﻟﺶ ﻣﻠـﺖﻫـﺎ در ﻗــﺮن ﺑﯿﺴــﺖ و ﯾﮑــﻢ محسوب میشود. همچنین بحرانﻫﺎی محیط زﯾﺴـﺘﯽ استان گیلان و به ویژه بحران زباله، گریبان گیر مردمان این خطه سرسبز و زیبا شده است... زباله های برجا مانده از گردشگران حاکی از آن اﺳﺖ ﮐـﻪ آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ و کاستیﻫـﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روﺑﻪ رو اﺳﺖ. میدانیم دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدی در اﯾﺠـﺎد ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دارد و آﻣﻮزش محیط زیست در اﯾـﻦ دوران راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﮕﺮش های محیط زﯾﺴﺘﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. امیدوارم برای داشتن فردایی بهتر در آموزش به کودکانمان سخت بکوشیم! ❤❤❤ #video by:@omidphotographer #ایران #گیلان #iran #gilan #tourismgilan #tourism #ecotourism #child #girls #education #environment #sustainabledevelopment #اموزش #کودکان #کودک #دختر #بچه #زیست_محیطی #محیط_زیست #توسعه #توسعه_پایدار #زباله #بحران #بحران_محیط_زیست #گردشگري #گردشگری_پایدار #مسئولیت