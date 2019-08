جعلی سازی عمیق مرزی بین واقعیت و دروغ نمی گذارد +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

Deepfake |Part 1| 🎭👇🏿 دیپ فیک |بخش اول| ما در حال ورود به عرصه ای از فناوری هستیم که هر فردی میتواند با استفاده از هوش مصنوعی، هر شخصی را در حال گفتن هر چیزی در هر زمانی شبیه سازی کند. طوری که دیگر توان تشخیص فیک و بدل از واقعیت وجود نخواهد داشت. در اسلاید دوم اوباما را میبینید که از طریق همین فناوری ساخته شده و عملا هیچ واقعیتی ندارد. حال به طور مثال فرض کنید در حال تماشای اخبار هستید و نخست وزیر یک کشور در حال اطلاع رسانی یک موضوع بسیار مهم می‌باشد. در حالی که خود واقعی فرد مدت هاست وجود خارجی ندارد. در حالی که رسانه ها با استفاده از تکنولوژی دیپ فیک که از الگوریتم های یادگیری ماشین بهره می‌برد توانسته اند نخست وزیر را برای مدت ها به صورت زنده و فعال در صحنه نگه دارند و نمایش دروغین را به خورد بینندگان دهند. همینطور در اینده ای نزدیک شاهد فیلم هایی خواهیم بود که هیچ بازیگر واقعی در آن نقش آفرینی نمی‌کند و همه کاراکترها فقط شبیه سازی هایی خارق العاده از بازیگران واقعی هستند. ——————————————————————- We're entering an era in which our enemies or even every single person can make anyone says anything at any point in time. Deepfake is a technique for human image synthesis based on artificial intelligence and also use machine-learning algorithms that take existing images and footage to professional videos. Some experts worry that deepfakes could heighten disinformation and spark violence, war or genocide. Fake videos and audio keep getting better, faster and easier to make, increasing the mind-blowing the technology's potential for harm if put in the wrong hands. (As you see in second slide which Obama video is fake)