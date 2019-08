فروش سنگ توالت با عنوان یک اثر هنری +عکس

View this post on Instagram

تاریخ به همین سادگی قضاوت میکند. سنگ توالتی که بر روی آن تصویر یکی از شاهان قاجار حک شده، به قیمت ۵۰ میلیون تومان در خانه هنرمندان به فروش گذاشته شده است.