توضیحات تکمیلی سلبریتی معروف در مورد ازدواج مجدد خود + عکس

#مهدی_هاشمی: من یک همسر دارم و او مهنوش صادقی است. این روزها متهم به دو همسری شدم و گویا بواسطه اعلام ازدواجم، خانم #گلاب_آدینه و دخترم #نورا_هاشمی را شوکه کردم، در حالی که اینگونه نیست/من و خانم آدینه سال‌هاست که با توافق جدا از هم زندگی می‌کنیم، زیرا بدلیل عدم تفاهم فکری که با هم داشتیم نمی‌شد زیر یک سقف ماند، و همچنین هیچ رابطه عاطفی هم بین ما نبود که بشود اسمش را ارتباط زناشویی گذاشت/از آنجایی که خانم آدینه به ویترین و ظواهر علاقه دارند با منتشر کردن عکس‌هایی دو نفره که مربوط به گذشته بود و همچنین درست کردن صفحه‌ای به نام من در فضای مجازی و منتشر کردن اخباری از طرف من خواستند از زندگی ما اسطوره‌ای بسازند و زندگی عاشقانه‌ای را نمایش دهند.من در این سال‌ها تنها بخاطر فرزندم و حفظ حرمت‌ها و احترام ایشان سکوت کردم و زندگی شخصی خودم را ادامه دادم، اما حالا دخترم سی و هشت ساله است، شخصی است مستقل که خود دارای همسر و فرزند است و من پس از آن جدایی محرمانه بدون آنکه زندگی آن دیگری را خراب کنم بعد از مدتی با خانم #مهنوش_صادقی (نویسنده و بازیگر) که همفکر، هم سلیقه و همکار بودیم ازدواج کردم.

