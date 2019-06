توضیحات مداحی که شعر او بر سر زبان ها افتاده است +ویدئو

View this post on Instagram

‌ ‌ #داره_میریزه😅 #مولودی #شعر #پرمفهوم #مداحی #مداح #مشهدی #شاعر #ناراحتی #شدید #اصلی #اهنگ #داره_میریزه #علیرضا_روزگار🎤 #هنر #سواستفاده #حواشی #حاشیه #hashiyehi

A post shared by حواشی هنرمندان (@hashiyehi) on Jun 19, 2019 at 9:49am PDT