مهمانی مختلط سفارت ایتالیا در تهران خبرساز شد +ویدئو،عکس

. اولین فیلم از #میهمانی_سفارت_ایتالیا با حضور میهمانان ایرانی یک بام و چند هوا… روزنامه رسالت: در #روز_ملی_ایتالیا سفارت این کشور در تهران اقدام به برگزاری جشنی به همین مناسبت کرد که تصاویر منتشر شده از این مهمانی مختلط با #مشروبات_الکلی حسابی خبرساز شده است. #noghtechin12 #نقطه_چين #ايتاليا #سفارت_ايتاليا

