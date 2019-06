View this post on Instagram

<> تا حالا چنین موجودی دیده بودید؟😧 گونه ای نادر در اعماق آب! دانشمندان معتقدند ما فضا را بیشتر از اقیانوس هایمان می شناسیم، 85% اقیانوس ها هنوز ناشناخته است! #موجود#گونه#اعماق#دانشمندان#معتقدند #فضا#بیشتر#اقیانوس#ناشناخته

