حرکات موزون پیرمردی در متروی تهران +ویدئو

. ‏اول تو زنونه بود، مسوول یه ایستگاه بهش تذکر داد اومد مردونه. دو دقیقه نشست، دلش طاقت نیاورد. آهنگ رو گذاشت و شروع کرد به رقصیدن. با همه حال خوب و چهره خندونش، ته نگاهش غم پاشید به قلبم. ازش برای انتشار اجازه گرفتم، گفت بفرست بره آمریکا:).. توییت---->>>نیلوفر حامدی ✔ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💎🌹کانال تلگرامی توئیت فارسی رو دنبال کنید🌹💎 🆔 Telegram.me/Twiit_Farsi 👈‌ 〰️▫️〰️▫️〰️▫️〰️▫️〰️▫️〰️▫️〰️

