خدمات منحصر بفرد مدرسه لاکچری در تهران +عکس

View this post on Instagram

من میگم ما دهه شصتی ها خیلی مظلوم بودیم شما میگید نه 😉 اون موقع ها یادمه توی مدرسه اگه برنامه اردویی چیزی بود مارو با مینی بوس و اتوبوس های بنز قدیمی (از همون مدلها که همیشه بوی تخم مرغ میداد) میبردن سینما 😊 سالی یک بارم میبردنمون موزه عبرت! تا عبرت بگیریم 😉 خلاصه همین بود و بس! اما بگم براتون از ارودوهای مدرسه ای در #تهران! که بچه هارو با هزینه ناقابل پنجاه میلیونی به کشور فرانسه و به موزه لوبر!, نه لوبور!, ای بابا چی بود اون موزه معروفه 😜 آها لوور پاریس میبرن 😰 بله دیگه! اینجوریه! البته نوش جونشونا ولی چرا ما توی کشور اختلاف طبقاتی نداریم ؟ 😜 اصلا جالب نیست همه توی یک سطح کیفی داریم زندگی میکنیم! به نظر مسئولین یه فکری هم برای این موضوع بکنن! والا.. #کاریکاتور #موزه #لوور #لاکچری #مدرسه_لاکچری #تغییر #نسل #دهه_شصت #دهه_نود #برداشت_آزاد #امکانات #رفاه #متفاوت #اردو #اردو_لاکچری #اختلاف_طبقاتی #مدرسه #قدیم #art #دهه_شصتیا #comics #دهه_هشتادی #قدیما #caricature #عدالت #cartoon #عدالت_اجتماعی #تور_فرانسه #تور_لاکچری.. اثری از: پروانه ایزدخواست @caricature.pic.. How do you feel about this?. Please mention your friends

A post shared by کاریکاتور و تصاویر مفهومی (@caricature.pic) on May 25, 2019 at 10:36am PDT